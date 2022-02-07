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Число жертв урагана на Мадагаскаре выросло до 20 человек

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Число жертв мощного урагана "Батсираи", ударившего по Мадагаскару, увеличилось до 20 человек, 55 тыс. жителей эвакуированы, сообщают в понедельник британские СМИ.

В миреНа Мадагаскар обрушился мощный ураганЧитать подробнее

Ранее официальный представитель ООН предупредил, что от этого урагана могут пострадать до 600 тыс. человек. Он ударил по острову спустя несколько дней после того, как тропическая буря "Ана" уже оставила без крова десятки тысяч человек.

В ООН сообщили, что гуманитарные партнеры организации готовятся к ликвидации последствий урагана и оказанию помощи населению.

В субботу французские телеканалы показали, как местное население пытается в ожидании урагана укрепить свои жилища или покидает океанское побережье.

Мадагаскар

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