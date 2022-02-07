В Швеции налетчики ворвались в школу и забрали компьютеры у целого класса

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В Швеции два грабителя с ножами и в масках на лице ворвались в гимназию в городе Вэстерос и, угрожая ученикам, забрали у них все находившиеся в классе компьютеры, пишет Aftonbladet со ссылкой на очевидцев и директора.

Нападение было совершено во время урока, примерно в 13:30 7 февраля. Никто из учеников не пострадал.

Учителя погнались за грабителями, и те были вынуждены бросить несколько ноутбуков.

Налетчики пытались угнать автомобиль, чтобы скрыться с места преступления, им помешали прохожие, они избили одного из них, врачи скорой помощи оказали ему помощь на месте.

Подозреваемых теперь ищет полиция.

По данным информагентства TT, в момент ограбления в классе было около 30 учеников, пишет The Local.

Директор гимназии Хенрик Петерссон сказал журналистам, что в его практике никогда ничего подобного не случалось. По его словам, после налета многие в школе находятся в шоке, нескольким гимназистам стало плохо. Занятия возобновятся во вторник.