Отложенная ранее коррекция орбиты МКС прошла успешно

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Коррекция орбиты Международной космической станции, ранее перенесенная с 6 на 8 февраля, прошла успешно, сообщили во вторник в "Роскосмосе".

"315-я коррекция орбиты МКС выполнена штатно. В 10:56 мск грузовой корабль "Прогресс МС-18" скорректировал высоту орбиты Международной космической станции перед запуском в космос корабля "Союз МС-21" и посадкой спускаемого аппарата "Союза МС-19", - сообщили в госкорпорации.

Как отмечается в сообщении, двигатели проработали 142,3 с, а величина импульса составила 0,26 м/с.

Ранее коррекция была запланирована на 6 февраля, но затем она была отложена на два дня "по баллистическим условиям".

Как сообщалось, высота орбиты должна была увеличиться на 400 метров для подготовки к приему корабля "Союз МС-21" и посадки корабля "Союз МС-19.

В настоящее время на борту МКС работает экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Антона Шкаплерова (командир станции) и Петра Дуброва, астронавтов НАСА Марка Ванде Хая, Раджи Чари, Томаса Маршбёрна, Кейлы Бэррон и астронавта Европейского космического агентства Маттиаса Маурера.

В основной экипаж "Союза МС-21" входят российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев, Сергей Корсаков. Их дублерами выступают Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин.

5 февраля в "Роскосмосе" сообщали, что ракетно-космическая корпорация "Энергия" по просьбе НАСА снизит среднюю высоту орбиты МКС на несколько километров.

1 февраля НАСА сообщило о планах по затоплению МКС в январе 2031 года.

Дата завершения эксплуатации МКС и затопления станции будет определяться правительствами стран-участниц проекта, сообщили 3 февраля "Интерфаксу" в пресс-службе ракетно-космической корпорации "Энергия".

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что станция представляет собой единый инженерный организм, поэтому решение о ее затоплении должны принимать совместно все страны-партнеры МКС.

В октябре 2020 года руководитель полетов российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что российские специалисты прогнозируют "лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС" после 2025 года.

Сообщалось, что Россия может уйти из проекта МКС с 2025 года. Альтернативой станет создание Россией новой орбитальной станции, первый модуль которой планируют запустить в 2025 году, завершить развертывание - в 2035.

За все время полета МКС осуществлены 314 коррекцией высоты ее орбиты, в том числе 165 - с помощью двигателей грузовых кораблей "Прогресс".