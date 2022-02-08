В Ереване заявили об отсутствии планов присоединяться к союзу РФ и Белоруссии

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В Армении не обсуждается вопрос о присоединении к Cоюзному государству России и Белоруссии, заявил вице-спикер парламента, исполняющий обязанности спикера парламента республики Акоп Аршакян.

Об этом Аршакян сказал журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в интервью журналисту Владимиру Соловьеву президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что к Союзному государству Белоруссии и России могут присоединиться и другие республики постсоветского пространства, в том числе, Армения.

"Армении деваться некуда. Вы думаете, они кому-то нужны? Они уже увидели. Азербайджан выбивается из этой когорты, мы там много ошибок наделали. Это отдельный разговор. И там, конечно, Турция очень серьезно поддерживает Азербайджан. Через Турцию идут пути, газ, нефть... Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан в силу своей экономической необходимости, думаю, что тоже присоединятся", - сказал Лукашенко.

Между тем в МИД Армении, комментируя высказывания Лукашенко, заявили: "Убеждены, что оригинальный геополитический анализ президента Белоруссии направлен на обслуживание, в первую очередь, собственной внутриполитической повестки, и не имеет ничего общего с Арменией и ее внешней политикой".