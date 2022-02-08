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ВВП Украины в 2021 году вырос на 3,2%

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В 2021 году рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины составил 3,2%, сообщила с компаниями Европейской бизнес-ассоциации первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

Долларовый ВВП Украины в 2021 году достиг исторического максимума и составил в минувшем году почти $200 млрд, говорится на сайте Минэкономики.

В январе-марте 2021 года Госстат зафиксировал спад украинской экономики на 2,2%, после чего во втором и третьем кварталах она выросла соответственно на 5,7% и 2,7%, причем оба раза Госстат улучшал предварительную оценку на 0,3 процентных пункта. По итогам четвертого квартала 2021 года Госстат сообщил о росте реального ВВП на 5,9%.

Нацбанк оценил рост ВВП Украины в целом за 2021 год в 3%. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль 1 февраля высказывал мнение, что рост экономики превысил 3%.

По условиям ВВП-варрантов, которые были выпущены в рамках реструктуризации госдолга Украины в 2015 году взамен еврооблигаций на номинальную сумму около $3 млрд 239,32 млн, если прирост ВВП за год будет ниже 3% или реальный ВВП будет меньше $125,4 млрд, то выплат по бумагам не будет. В случае, если прирост реального ВВП составит от 3% до 4%, выплата по бумагам составит 15% превышения показателя ВВП над 3%, а если выше 4% - то еще плюс 40% превышения показателя ВВП над 4%. Помимо этого, с 2021 по 2025 год платежи ограничены 1% ВВП. Отсутствие каких-либо ограничений по выплатам после 2025 года в случае быстрого роста ВВП критиковалась отдельными политиками и экспертами внутри страны.

Украина Юлия Свириденко Госстат Минэкономики Денис Шмыгаль

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