Малайзия планирует с 1 марта открыться для вакцинированных туристов

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Малайзия готова в марте открыть свои границы для иностранных туристов с прививкой, путешественникам не нужно будет соблюдать карантин, сообщает портал Nikkei Аsia.

"Национальный совет по восстановлению экономики Малайзии (NRC) обсудил с премьер-министром вопрос открытия страны для иностранных граждан и стимулирования экономики. Предлагается с 1 марта открыть границы Малайзии для иностранных туристов с прививкой от коронавируса. Окончательное решение примет кабинет министров", - пишет издание.

Как отмечает портал, правила въезда в Малайзию освобождают иностранных гостей от карантина, но для посещения страны вакцинированным туристам потребуется ПЦР-тест на COVID-19 перед поездкой и повторное тестирование по прибытии.

По словам председателя NRC Мухиддина Яссина, в ближайшее время Минздрав страны должен определить какой тип тестов будет необходим, а также дополнительные детали въезда. Также он добавил, что границы будут открыты для всех стран.

"Министр здравоохранения сообщал, что штамм "омикрон" распространен по всему мину, поэтому было бы странным выбирать какие-то отдельные страны, с которыми мы открываем границы", - пояснил Яссин.

Сейчас на территорию Малайзии могут въезжать иностранные граждане лишь некоторых категорий (например, дипломаты). Всем прибывающим нужно соблюдать карантин: для привитых - 7 дней, для непривитых или частично вакцинированных - 10 дней. Те, кто получил бустерную дозу, должны соблюдать пятидневный карантин.

В ноябре 2021 года страна заключила соглашение с Сингапуром о бескарантинных поездках, а также разрешила въезд вакцинированных иностранных туристов на курортный остров Лангкави.