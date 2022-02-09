Посольство РФ приветствовало желание США обсуждать принцип неделимой безопасности

Посольство РФ в Вашингтоне. Архивное фото Фото: Carolyn Kaster/AP/ТАСС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Посольство России в Вашингтоне положительно оценивает готовность США обсуждать принцип неделимой безопасности, однако отмечает его однобокую интерпретацию и сфокусированность на праве стран выбирать военные союзы.

"Обратили внимание на заявления первого заместителя госсекретаря У.Шерман 8 февраля на инаугурационной неформальной встрече высокого уровня "Возобновленный диалог ОБСЕ по европейской безопасности". Приветствуем тот факт, что американские коллеги наконец "дозрели" до обсуждения принципа неделимой безопасности, центрального в деле поддержания мира и стабильности в европейском регионе. Однако США по-прежнему однобоко интерпретируют данную концепцию. Фокусируются на праве стран свободно выбирать военные союзы. При этом игнорируют сопровождающее его обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств", - говорится в комментарии посольства, опубликованном в социальной сети.

Посольство отмечает, что США говорят о праве НАТО на дальнейшее расширение, отрицая тот факт, что приближение военной инфраструктуры альянса к российским границам представляет для РФ экзистенциональную угрозу.

"Рекомендуем представителям госдепартамента еще раз внимательно ознакомиться с переданным им 28 января посланием Министра иностранных дел С.В.Лаврова, где подробно объясняется неразрывная связь указанных прав и обязательств, зафиксированных в Стамбульской и Астанинской декларациях ОБСЕ", - заявляет посольство.