Поиск
Биатлон11:30Мужчины. Финал  Франция Белоруссия НорвегияПодробнееЛыжные гонки13:30Женщины. Финал  Швеция Швеция СШАПодробнееЛыжные гонки13:55Мужчины. Финал  Норвегия Италия РоссияПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 05:46Заразились
на 08.02В России 13 147 666+165 643В мире 397 672 003+2 651 003

Посольство РФ приветствовало желание США обсуждать принцип неделимой безопасности

Посольство РФ приветствовало желание США обсуждать принцип неделимой безопасности
Посольство РФ в Вашингтоне. Архивное фото
Фото: Carolyn Kaster/AP/ТАСС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Посольство России в Вашингтоне положительно оценивает готовность США обсуждать принцип неделимой безопасности, однако отмечает его однобокую интерпретацию и сфокусированность на праве стран выбирать военные союзы.

"Обратили внимание на заявления первого заместителя госсекретаря У.Шерман 8 февраля на инаугурационной неформальной встрече высокого уровня "Возобновленный диалог ОБСЕ по европейской безопасности". Приветствуем тот факт, что американские коллеги наконец "дозрели" до обсуждения принципа неделимой безопасности, центрального в деле поддержания мира и стабильности в европейском регионе. Однако США по-прежнему однобоко интерпретируют данную концепцию. Фокусируются на праве стран свободно выбирать военные союзы. При этом игнорируют сопровождающее его обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств", - говорится в комментарии посольства, опубликованном в социальной сети.

Посольство отмечает, что США говорят о праве НАТО на дальнейшее расширение, отрицая тот факт, что приближение военной инфраструктуры альянса к российским границам представляет для РФ экзистенциональную угрозу.

"Рекомендуем представителям госдепартамента еще раз внимательно ознакомиться с переданным им 28 января посланием Министра иностранных дел С.В.Лаврова, где подробно объясняется неразрывная связь указанных прав и обязательств, зафиксированных в Стамбульской и Астанинской декларациях ОБСЕ", - заявляет посольство.

Посольство РФ в США Россия США

Новости

Япония выразила готовность поставить часть импортируемого ею газа в Европу

Япония выразила готовность поставить часть импортируемого ею газа в Европу

Сирийские СМИ сообщили об авиаударе Израиля по объектам близ Дамаска

Франция, Германия и Польша призвали РФ к диалогу по безопасности в Европе

Франция, Германия и Польша призвали РФ к диалогу по безопасности в Европе

Вашингтон выступил против идеи немедленного введения санкций против СП 2

Вашингтон выступил против идеи немедленного введения санкций против СП 2

Сайт информагентства ЛНР подвергся DDos-атаке

В Сирии 18 человек погибло в результате терактов на подконтрольной США территории

Боррель не ждет полного прекращения поставок газа из России в ЕС

В Бангладеш за 11 дней умерли пять россиян, занятых на стройке АЭС

В Ереване заявили об отсутствии планов присоединяться к союзу РФ и Белоруссии

В Кремле опровергли информацию FT о сделке Путина и Макрона по Украине

В Кремле опровергли информацию FT о сделке Путина и Макрона по Украине
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });