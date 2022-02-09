Председатель ОБСЕ посетит Москву 15 февраля

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау 15 февраля посетит Москву, встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"В повестке дня переговоров широкий спектр вопросов о деятельности ОБСЕ, планы работы организации на текущий 2022 год", - сказала Захарова в среду на брифинге.

По ее словам, на встрече будет рассмотрена роль ОБСЕ в содействии урегулированию конфликтов на востоке Украины, в Нагорном Карабахе и Приднестровье.

Как сказала Захарова, российская сторона в ходе встречи обратит внимание на работу специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине.