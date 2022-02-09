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Ряд школ в столице США эвакуировали из-за сообщений об угрозе взрыва

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В шесть государственных и частных школ в Вашингтоне в среду поступили сообщения об угрозе взрыва, сообщает Axios со ссылкой на столичную полицию.

Как отмечается, учеников и персонал эвакуировали. Позднее полиция Вашингтона уточнила, что по итогам проверки ни в одной из школ не было обнаружено опасных предметов.

При этом средняя школа Данбар (Dunbar High School) получила сообщение об угрозе взрыва второй день подряд.

По данным Associated Press, во вторник эвакуация проводилась в то время, когда в этой школе на мероприятии в честь месяца афроамериканской истории был Дуглас Эмхофф, супруг вице-президента США Камалы Харрис. По данным Секретной службы США, угроза не была связана с визитом Эмхоффа.

Сообщение о якобы заложенной бомбе школа Данбар получила по телефону. Звонивший заявил, что у людей в здании есть десять минут на то, чтобы выбраться. Школу обыскали саперы со служебными собаками, угроза взрыва не подтвредилась.

США Вашингтон

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