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Посол РФ заявил, что власти Израиля не поддерживают обвинения Запада в адрес России

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Официальные лица Израиля не поддерживают обвинения западных стран в адрес России, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в интервью газете "Известия".

"Что касается российско-израильского угла, то ситуация вокруг Украины или эти обвинения, которые рядом западных стран в адрес России высказываются, они официальными лицами и руководством Израиля, мягко говоря, не поддерживаются", - сказал Викторов, отвечая на вопрос издания, сказалась ли текущая напряженность между Россией и Западом на отношениях с Израилем.

"Я помню, президент (РФ Владимир Путин - ИФ) в одном из своих выступлений сказал, что вид спорта такой появился - задеть Россию. Я хочу подтвердить: израильские официальные лица в этом виде спорта не участвуют", - подчеркнул дипломат.

При этом он отметил, что это утверждение не касается израильской прессы.

"Я не говорю про СМИ, это другая стезя, это другие правила и другие люди", - уточнил Викторов.

Страны Запада обеспокоены наращиванием российских войск у границы Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну, и грозят ей санкциями. Москва неоднократно заявляла, что не планирует агрессии против соседнего государства.

Россия Израиль Украина Анатолий Викторов

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