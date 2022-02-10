Байден в пятницу собрался обсудить с лидерами ЕС и НАТО ситуацию вокруг Украины

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - У президента США Джо Байдена на пятницу запланирован телефонный разговор с лидерами ЕС и НАТО для обсуждения наращивания РФ военных сил возле Украины, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Также в разговоре намерены принять участие руководство Великобритании, Германии, Франции, Италии, Польши и Канады.

Bloomberg отмечает, что в Белом доме эту информацию пока не прокомментировали.

Агентство также напоминает, что страны группы Quint - США, Германия, Франция, Италия, Великобритания - за последние недели провели ряд переговоров на разных уровнях, а также консультации с ЕС, НАТО, Польшей и Канадой с целью скоординировать диалог с РФ, обсудить усиление обороны в регионе и возможные санкции против РФ на случай ее вторжения на Украину.

США, другие страны НАТО и Украина заявляют о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения на Украину. 30 января секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Россия не хочет воевать с Украиной, никакой угрозы со стороны Москвы нет.