Поиск
Фигурное катание04:30Мужчины. Произвольная программа, финал  США Япония ЯпонияПодробнееЛыжные гонки10:00Женщины. Финал  Норвегия Финляндия ФинляндияПодробнееКёрлинг09:05Мужчины. Круговой раунд #2 Китай - Россия 4:7Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:28Заразились
на 10.02В России 13 527 845+197 076В мире 403 245 621+2 467 108

Байден в пятницу собрался обсудить с лидерами ЕС и НАТО ситуацию вокруг Украины

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - У президента США Джо Байдена на пятницу запланирован телефонный разговор с лидерами ЕС и НАТО для обсуждения наращивания РФ военных сил возле Украины, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Также в разговоре намерены принять участие руководство Великобритании, Германии, Франции, Италии, Польши и Канады.

Bloomberg отмечает, что в Белом доме эту информацию пока не прокомментировали.

Агентство также напоминает, что страны группы Quint - США, Германия, Франция, Италия, Великобритания - за последние недели провели ряд переговоров на разных уровнях, а также консультации с ЕС, НАТО, Польшей и Канадой с целью скоординировать диалог с РФ, обсудить усиление обороны в регионе и возможные санкции против РФ на случай ее вторжения на Украину.

США, другие страны НАТО и Украина заявляют о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения на Украину. 30 января секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Россия не хочет воевать с Украиной, никакой угрозы со стороны Москвы нет.

Джо Байден Украина ЕС НАТО

Новости

Принц Чарльз снова заразился коронавирусом

Принц Чарльз снова заразился коронавирусом

США примут саммит АТЭС в 2023 году

Издание TJ сообщило о блокировке в Белоруссии

Лавров счел опасной игрой заявления НАТО о своей ответственности за ИТР

AstraZeneca получила квартальный убыток при росте выручки на 62%

AstraZeneca получила квартальный убыток при росте выручки на 62%

Credit Suisse увеличил чистый квартальный убыток из-за судебных расходов

Credit Suisse увеличил чистый квартальный убыток из-за судебных расходов
Пандемия коронавируса

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 403 млн

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 403 млн

Что случилось этой ночью: четверг, 10 февраля

В Сенате США не исключили санкций против РФ за предполагаемые кибератаки на Украину

Россия и Белоруссия начали совместные учения "Союзная решимость"

Россия и Белоруссия начали совместные учения "Союзная решимость"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });