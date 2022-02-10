Французский вирусолог Люк Монтанье, открывший ВИЧ, умер на 90-м году жизни

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Французский вирусолог, лауреат Нобелевской премии в области медицины, Люк Монтанье скончался в возрасте 89 лет, сообщает в четверг газета Le Monde.

Ученый получил всемирную известность после того, как в 1983 году открыл ретровирус ВИЧ.

Согласно информации Le Monde, Монтанье ушел из жизни еще 8 февраля, в больнице в коммуне Нейи-сюр-Сен, близ Парижа. Однако информацию об этом мэрия коммуны официально подтвердила лишь в четверг.

Монтанье в разное время работал в Институте вирусологии в Глазго, в Институте радия в Орсе, в Институте Пастера. В 2008 году ему и его коллеге Франсуазе Барре-Синусси присвоили Нобелевскую премию в области физиологии и медицины за открытие ВИЧ. Однако поздние труды и заявления Монтанье вызывали противоречивые реакции у научного сообщества, в частности, его критиковали за антивакцинаторство.