Суд в Киеве не стал ужесточать меру пресечения Порошенко

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Печерского районного суда Киева об избрании меры пресечения в виде личных обязательств бывшему президенту Украины, лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко по "угольному делу".

Такое постановление вынесла в пятницу коллегия судей апелляционного суда, рассмотрев апелляции прокуратуры и защиты на решение об избрании меры пресечения Порошенко в виде личных обязательств с ограничением выезда.

"Определение Печерского районного суда... о применении в отношении Порошенко... меры пресечения в виде личных обязательств... до 19 марта оставить без изменений", - говорится в постановлении коллегии судей. Таким образом, апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения.

"Прошу не аплодировать... это не победа...но точно не поражение... Они начали тактику затягивания", - сказал Порошенко после заседания суда.

Госбюро расследований Украины 20 декабря 2021 года уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий. Ранее в рамках этого уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Печерский райсуд Киева 19 января 2022 года избрал для Порошенко меру пресечения в виде личных обязательств с ограничением выезда за границу. Ходатайство прокуратуры, в котором она просила об аресте Порошенко с альтернативой залога в 1 млрд гривен, суд не удовлетворил.