В Британии зафиксировали первую смерть от лихорадки Ласса

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Агентство здравоохранения Великобритании (UKHSA) зафиксировало первую смерть от африканской лихорадки Ласса. Об этом сообщает BBC News.

По данным UKHSA, смерть зафиксировали в графстве Бедфордшир на востоке Англии. Всего на территории страны выявили три случая заболевания и все они были зафиксированы в одной семье и связаны с недавней поездкой в Западную Африку. Эти три случая заболевания являются первыми, подтвержденными в Великобритании с 2009 года.

В агентстве сообщили, что риск для общественности "очень низкий".