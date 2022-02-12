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В Британии зафиксировали первую смерть от лихорадки Ласса

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Агентство здравоохранения Великобритании (UKHSA) зафиксировало первую смерть от африканской лихорадки Ласса. Об этом сообщает BBC News.

По данным UKHSA, смерть зафиксировали в графстве Бедфордшир на востоке Англии. Всего на территории страны выявили три случая заболевания и все они были зафиксированы в одной семье и связаны с недавней поездкой в Западную Африку. Эти три случая заболевания являются первыми, подтвержденными в Великобритании с 2009 года.

В агентстве сообщили, что риск для общественности "очень низкий".

Великобритания UKHSA

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