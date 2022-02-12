Власти Украины ввели санкции против российской компании "Витрина ТВ"

Ее обвинили в ретрансляции заблокированных на Украине российских телеканалов

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против телеканалов "Наш", "Макси-ТВ" и ООО "Витрина ТВ" (Москва, РФ).

Соответствующие указы от 11 февраля размещены на сайте президента Украины.

Санкции сроком на пять лет вводятся против ООО "Наш 24" (Киев, Украина), ООО "Наш 365" (Киев, Украина), ООО "Наша Прага" (Киев, Украина), "Demosena Investments Ltd" (Лимасол, Кипр), а также ООО "Витрина ТВ" (Москва, РФ).

Санкции, в частности, предусматривают: блокирование активов; ограничение торговых операций; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; остановку выполнения экономических и финансовых обязательств; аннулирование или остановку лицензий или других разрешений; запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Украины; запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.

Как сообщалось, 11 февраля в Харькове прошло выездное заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил о введении санкций против телеканалов "Наш" и "Макси-ТВ".

"Введены санкции против компании "Наша Прага" (Макси-ТВ - ИФ), против компании "Наш 24", "Наш 365" (телеканал "Наш" - ИФ) и компании, которая непосредственно является, насколько мы проинформированы, собственником всех этих компаний, которая находится на Кипре в г.Лимасол. (...) Компания, которая находится на Кипре точно так же попала под наши ограничительные санкции сроком на 5 лет", - сказал Данилов на пресс-конференции по итогам заседания СНБО в Харькове.

Кроме того, на срок пять лет введены санкции против российского общества с ограниченной ответственностью "Витрина ТВ", ретранслирующего находящиеся под санкциями телеканалы.

"Что касается санкций, ООО "Витрина ТВ", зарегистрированное в г.Москва. (...) Это компания, которая поставляет услуги для продвижения компаний, которые находятся под санкциями на территории нашей страны - она предоставляет услуги по ретрансляции российских телеканалов, которые заблокированы на территории нашей страны. Санкции выданы на срок 5 лет", - сообщил Данилов.

На сайте Национального совета по телевидению и радиовещанию указано, что ООО "Наша Прага" является телевещателем с зарегистрированным логотипом "Макси-ТВ" в формате "Культурно-развлекательный. Фильмопоказ". ООО "Наш 365" является телевещателем с зарегистрированным логотипом "Наш" в формате "информационно-аналитический".