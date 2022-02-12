Власти Бельгии призвали своих граждан "покинуть Украину, пока это возможно"
Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Бельгии заявило в субботу, что советует подданным королевства воздержаться от любых поездок на всю территорию Украины и "настоятельно рекомендует" уже находящимся там соотечественникам покинуть страну.
"Если ситуация (на российско-украинской границе) обострится, эвакуация из Украины не может быть гарантирована. Поэтому рекомендуется покинуть страну, пока это возможно", - говорится в коммюнике, опубликованном на сайте МИД Бельгии.
Внешнеполитическое ведомство обращает внимание соотечественников на то, что средства связи могут быть серьезно нарушены в случае внезапного ухудшения ситуации.
В связи с этим МИД призывает подданных Бельгии, чьё присутствие на Украине "не является абсолютно необходимым", выехать из страны.
СМИ Бельгии объясняют появление этого уведомления опасениями "вторжения России" на Украину.