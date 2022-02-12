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Пригожин через суд требует удалить заявления ЕС о его связи с "группой Вагнера"

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Российский бизнесмен Евгений Пригожин обратился в суд ЕС с требованием удалить текст, обосновывающий внесение его в европейские санкционные списки как спонсора "ЧВК Вагнера".

"Евгений Викторович обратился с заявлением в Общий суд Европейского союза с требованием удалить текст голословного утверждения в его адрес, которое Совет Европейского союза привёл в обоснование санкционных мер, наложенных 13 декабря 2021 года против несуществующей "Группы Вагнера", - сообщает компания Пригожина "Конкорд" в субботу.

В компании пояснили, что Совет ЕС в описание причин включения "ЧВК Вагнера" в санкционный список добавил фразу, что группу "финансирует Евгений Пригожин".

"Евгений Викторович всегда отрицал и отрицает существование каких-либо связей между ним и какими бы ни было военизированными или полувоенными структурами. И, как неоднократно было доказано в российских судах, любые обвинения о наличии таких связей являются клеветой", - подчеркнули в "Конкорде".

Пригожин намерен добиваться, "чтобы распространители данных фейков, будь это власти иностранных государств или получатели западных грантов, были в судебном порядке привлечены к установленной законом и международными конвенциями ответственности", заявили в компании.

Евгений Пригожин ЧВК Вагнера ЕС

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