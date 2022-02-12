В Кремле подтвердили проведение телефонных переговоров Путина и Макрона

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели в субботу телефонный разговор, подтвердил "Интерфаксу" пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Да, разговор состоялся", - сообщил Песков агентству в 17:30 по московскому времени.

Их телефонный разговор продлился 1 час 40 минут, передало французское телевидение со ссылкой на Елисейский дворец.

Позже в субботу у Путина запланирован разговор с президентом США Джо Байденом.