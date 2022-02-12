Поиск
Хоккей с шайбой16:10Мужчины. Группа B Россия - ЧехияПодробнееЛыжные гонки10:30Женщины. Финал  Россия Германия ШвецияПодробнееФигурное катание14:00Микст. Ритмический танецПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:28Заразились
на 12.02В России 13 935 560+203 766В мире 408 455 835+2 405 832

Пентагон решил вывести из Украины 160 военных инструкторов

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Минобороны США приняло решение о временном выводе с Украины порядка 160 американских военных инструкторов в связи с напряженной обстановкой, пишет The New York Times со ссылкой на представителя Пентагона Джона Кирби.

В заявлении Кирби говорится, что министр обороны США Ллойд Остин распорядился о временном перемещении "куда-либо в Европу" инструкторов. Речь идёт о бойцах Национальной гвардии Флориды. Они, как отмечается, работали на украинской базе близ границы с Польшей.

Издание, ссылаясь на Пентагон, сообщает, что эти 160 военных находятся на Украине с конца ноября 2021 года. Они, работая в составе многонациональной команды, консультировали и обучали украинских военных.

Сам Кирби в свою очередь написал в твиттере о распоряжении Остина, однако не назвал число военных, которых должны вывести с украинской территории. "Министр обороны распорядился временно переместить военных Национальной гвардии Флориды из Украины. Осторожность и обеспечение безопасности наших военных имеют для него первостепенное значение", - сообщил Кирби.

"Мы по-прежнему привержены поддержанию наших отношений с украинскими вооруженными силами", - добавил он.

Украина США

Новости

Что произошло за день: суббота, 12 февраля

Военному атташе США в РФ вручена нота в связи с нарушением американской подлодкой госграницы

Нидерландская KLM приостановила полеты на Украину

Премьер-министр Украины предостерег от панических настроений

Подлодка США нарушила госграницу РФ в районе Курил

Массовые протесты в Казахстане

Более 3 тыс. уголовных дел завели в Казахстане после январских протестов

Более 3 тыс. уголовных дел завели в Казахстане после январских протестов

Власти США вывезут большинство сотрудников своих посольства на Украине

Власти США вывезут большинство сотрудников своих посольства на Украине

Пригожин потребовал удалить заявления ЕС о его связи с "группой Вагнера" через суд

Россия оптимизирует штат ряда своих загранучреждений на Украине

Внеочередные выборы президента Туркменистана запланированы на 12 марта

Внеочередные выборы президента Туркменистана запланированы на 12 марта
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });