Пентагон решил вывести из Украины 160 военных инструкторов

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Минобороны США приняло решение о временном выводе с Украины порядка 160 американских военных инструкторов в связи с напряженной обстановкой, пишет The New York Times со ссылкой на представителя Пентагона Джона Кирби.

В заявлении Кирби говорится, что министр обороны США Ллойд Остин распорядился о временном перемещении "куда-либо в Европу" инструкторов. Речь идёт о бойцах Национальной гвардии Флориды. Они, как отмечается, работали на украинской базе близ границы с Польшей.

Издание, ссылаясь на Пентагон, сообщает, что эти 160 военных находятся на Украине с конца ноября 2021 года. Они, работая в составе многонациональной команды, консультировали и обучали украинских военных.

Сам Кирби в свою очередь написал в твиттере о распоряжении Остина, однако не назвал число военных, которых должны вывести с украинской территории. "Министр обороны распорядился временно переместить военных Национальной гвардии Флориды из Украины. Осторожность и обеспечение безопасности наших военных имеют для него первостепенное значение", - сообщил Кирби.

"Мы по-прежнему привержены поддержанию наших отношений с украинскими вооруженными силами", - добавил он.