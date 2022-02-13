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СМИ сообщили об аресте четверых сотрудников Минобороны Азербайджана

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Четверо высокопоставленных сотрудников министерства обороны Азербайджана арестованы по подозрению в присвоении более 10 млн манатов, пишут в воскресенье азербайджанские СМИ.

Им предъявлено обвинение по статье 179.4 Уголовного кодекса страны (присвоение в особо крупном размере)

Согласно изданиям, решением Бакинского военного суда мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца избрана в отношении начальника Финансового управления Рафаэля Халилова, начальника финансового отдела воинской части Фазаиля Алиева, начальника Финансового управления Сухопутных войск Байрама Байрамова и офицера Финансового управления Вюсала Ализаде.

Утверждается, что военнослужащие были задержаны в ходе операции, проведенной Службой государственной безопасности Азербайджана, а общая сумма причиненного ущерба превышает 10 млн манатов (около $5,9 млн).

"Интерфакс" не располагает подтверждением распространенной информации из официальных источников.

Азербайджан

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