Полиция застрелила мужчину, угрожавшего ножом на вокзале в Париже

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники французской полиции утром в понедельник застрелили мужчину, вооруженного ножом, который угрожал стражам порядка на Северном вокзале Парижа, сообщает газета Le Parisien со ссылкой на источник.

Отмечается, что мужчина с ножом приблизился к группе полицейских, дежуривших рядом с железнодорожными путями. После того, как он отказался выполнять требования сотрудников полиции убрать нож с лезвием длиной около 30 см, они открыли огонь.

Прибывшие на место врачи скорой помощи не смогли спасти мужчину, он скончался. Никто из полицейских не пострадал.

Министр транспорта Жан-Батист Джеббари отметил, что на данный момент расследования речи об акте терроризма не идет.