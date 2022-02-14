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Бомбардировщик США из-за неполадок экстренно вернулся на базу в Англии

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress, способный нести ядерное оружие, в понедельник во время полета в Европе вынужден был экстренно прервать выполнение задания и вернуться на авиабазу в Великобритании из-за технических проблем на борту. Об этом сообщило издание UK Defence Journal.

В понедельник два стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H вылетели с авиабазы Фэрфорд на юге Англии для выполнения многочасового полета. Они прошли на юг над Атлантикой вдоль Бискайского залива, побережья Португалии и вошли в воздушное пространство Средиземного моря над проливом Гибралтар. Затем один из них, подав сигнал PAN-PAN, взял обратный курс на Англию через воздушное пространство Испании.

Сообщение радиотелефонной связи PAN-PAN – это международный стандартный сигнал, который используется для объявления, что на борту возникла проблема, не угрожающая членам экипажа.

Самолет вынужден был вернуться на базу в Соединенном Королевстве "в качестве меры предосторожности", сообщило издание, ссылаясь на источник. Приземление прошло успешно. По имеющимся данным, неполадки на бомбардировщике возникли после того, как он был дозаправлен в воздухе американским самолетом-заправщиком вблизи берегов Испании. Весь обратный полет до Англии стратегический бомбардировщик B-52H выполнял на малой высоте.

Тем временем второй B-52H в одиночку совершил многочасовой полет в район Восточного Средиземноморья, где приближался к российским базам в Сирии на несколько сот километров, и Ближний Восток, в частности, пролетел над Египтом, Красным морем и Саудовской Аравией.

Как сообщало Командование ВВС США в Европе, 10 февраля на авиабазу Фэрфорд в Великобритании на временной основе была переброшена группа стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress. "Самолеты B-52H Stratofortress, вспомогательное оборудование и личный состав 5-го бомбардировочного крыла с авиабазы Майнот (штат Северная Дакота) прибыли на базу британских Королевских ВВС Фэрфорд в Англии для выполнения давно запланированной миссии оперативной бомбардировочной группы", - говорилось в сообщении.

По данным западных авиационных ресурсов, в Англию были переброшены четыре таких бомбардировщика.

США Великобритания

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