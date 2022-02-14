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Киев не видит признаков подготовки Россией наступления в ближайшие дни

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Украинские силовые структуры не видят вероятности того, что в ближайшие дни может начаться широкомасштабное вторжение со стороны России, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"(...) мы осознаем те риски, которые есть на территории нашей страны. Но ситуация находится абсолютно под контролем, более того - мы на сегодняшний день не видим, что широкомасштабное наступление Российской Федерации может происходить или 16-го, или 17-го числа. Мы этого не видим", - сказал Данилов журналистам по итогам встречи с представителями Верховной рады в понедельник.

Украина Россия СНБО

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