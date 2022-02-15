Поиск
Фигурное катание04:15Микст. Произвольный танец, финал  Франция Россия СШАПодробнееКёрлинг15:05Женщины. Круговой раунд #8 Дания - Россия 10:5Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:06Заразились
на 14.02В России 14 313 965+180 456В мире 411 722 733+1 435 726

Православные отмечают Сретение

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Во вторник православные верующие отмечают Сретение Господне.

Праздник Сретения установлен в память о том, как Младенца Иисуса на 40-й день после рождения по иудейскому обычаю принесли в храм. Согласно преданию, в храме к родителям Христа подошел благочестивый человек по имени Симеон, которому было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Спасителя мира.

Это событие - сретение, или встреча Младенца Христа - наделено для верующих особым смыслом. Считается, что в лице Симеона, одного из лучших людей уходящего времени, Ветхий Завет пришел поклониться Новому, который и должен был воплотить в себе Иисус.

Праздник Сретения отмечают в России с X века, то есть со времен Крещения Руси.

Православие

Новости

Пентагон приветствовал заявление Лаврова о возможности урегулирования ситуации на Украине

Госдеп объявил о переносе посольства США на Украине из Киева во Львов

Госдеп объявил о переносе посольства США на Украине из Киева во Львов

Зеленский объявил 16 февраля Днем единения

Зеленский объявил 16 февраля Днем единения

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Зеленский отверг вероятность отъезда своей семьи с Украины в данный момент

Зеленский отверг вероятность отъезда своей семьи с Украины в данный момент

Сын президента Туркменистана Бердымухамедова выдвинут кандидатом на этот пост

Авиакомпания Norwegian приостановила полеты над Украиной вслед за KLM

Авиакомпания Norwegian приостановила полеты над Украиной вслед за KLM

Песков заявил, что слова украинского посла о вступлении в НАТО расходятся с курсом Киева

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });