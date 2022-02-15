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СБУ начинает контрдиверсионные учения в Харьковской области

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - С 15 февраля координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины (СБУ) в Харьковской области начинает многоэтапные контрдиверсионные учения в Харьковской области.

"Тренировки будут проходить до начала марта на всей территории Харьковской области с сосредоточением особого внимания на приграничных районах. Целью учений является усовершенствование межведомственного взаимодействия силовых структур и органов власти, усиление защищенности объектов критической инфраструктуры, а также выявление и задержание условных диверсионных групп", - сообщается на официальной странице УСБУ в Харьковской области в Facebook.

В спецслужбе отмечают, что обучение пройдет в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием специальной техники и вооружения. Поэтому на отдельных территориях возможно временное ограничение передвижения людей и транспорта, проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей.

"Все действия будут проходить в рамках действующего законодательства и с соблюдением прав и свобод человека", - сообщают в спецслужбе.

СБУ также просит сообщать любым удобным способом, если в поле зрения попали люди, которые проявляют необоснованный интерес к объектам транспортной инфраструктуры, военным объектам, зданиям органов власти и управления, и используют при этом средства видео-, фотофиксации, беспилотные летательные аппараты.

Украина Харьковская область

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