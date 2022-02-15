США потребовали у Гондураса ареста и экстрадиции экс-президента Эрнандеса

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - США направили Гондурасу запрос на арест и экстрадицию бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса. Об этом сообщает во вторник агентство Associated Press.

В МИД Гондураса указали, что проинформировали Верховный суд страны о том, что посольство США официально запросило арест гондурасского политика. При этом ведомство не уточнило, о каком именно политике идет речь.

Однако нынешний вице-президент Гондураса Сальвадор Насралла подтвердил Associates Press, что речь идет о получении запроса от США на арест Эрнандеса.

Верховный суд Гондураса созвал экстренное заседание во вторник, чтобы выбрать судью, который рассмотрит возможность ареста экс-президента и вопрос об его экстрадиции в США.

В ночь на вторник, согласно агентству, дом Эрнандеса окружило большое количество полицейских и сотрудников спецназа.

Эрнандес покинул свой пост 27 января 2022 года. В тот же день он был приведен к присяге как представитель Гондураса в Центральноамериканском парламенте. Таким образом, по словам адвоката экс-президента, у Эрнандеса имеется иммунитет должностного лица.

Прокуратура США, между тем, неоднократно обвиняла Эрнандеса по делу о наркоторговле, открытом в отношении его брата. Сам Эрнандес все обвинения отвергал.