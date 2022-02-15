Поиск
Биатлон12:00Мужчины. Финал  Норвегия Франция РоссияПодробнееКёрлинг04:05Мужчины. Круговой раунд #9 Россия - Норвегия 5:12Подробнее
Фигурное катание13:00Женщины. Короткая программаПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:44Заразились
на 15.02В России 14 480 596+166 631В мире 413 484 834+1 762 101

США потребовали у Гондураса ареста и экстрадиции экс-президента Эрнандеса

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - США направили Гондурасу запрос на арест и экстрадицию бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса. Об этом сообщает во вторник агентство Associated Press.

В МИД Гондураса указали, что проинформировали Верховный суд страны о том, что посольство США официально запросило арест гондурасского политика. При этом ведомство не уточнило, о каком именно политике идет речь.

Однако нынешний вице-президент Гондураса Сальвадор Насралла подтвердил Associates Press, что речь идет о получении запроса от США на арест Эрнандеса.

Верховный суд Гондураса созвал экстренное заседание во вторник, чтобы выбрать судью, который рассмотрит возможность ареста экс-президента и вопрос об его экстрадиции в США.

В ночь на вторник, согласно агентству, дом Эрнандеса окружило большое количество полицейских и сотрудников спецназа.

Эрнандес покинул свой пост 27 января 2022 года. В тот же день он был приведен к присяге как представитель Гондураса в Центральноамериканском парламенте. Таким образом, по словам адвоката экс-президента, у Эрнандеса имеется иммунитет должностного лица.

Прокуратура США, между тем, неоднократно обвиняла Эрнандеса по делу о наркоторговле, открытом в отношении его брата. Сам Эрнандес все обвинения отвергал.

США Гондурас Хуан Орландо Эрнандес

Новости

Аккредитованные в Минске военные атташе приглашены на учения наблюдателями

Пандемия коронавируса

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 413,4 млн

Госдепартамент рекомендовал американцам немедленно покинуть Белоруссию

Что случилось этой ночью: вторник, 15 февраля

МИД Японии не исключил санкций в отношении РФ в случае эскалации ситуации вокруг Украины

МИД Японии не исключил санкций в отношении РФ в случае эскалации ситуации вокруг Украины

Полянский назвал нелепыми утверждения Запада о вторжении РФ на Украину 16 февраля

Полянский назвал нелепыми утверждения Запада о вторжении РФ на Украину 16 февраля

Сенаторы США рассматривают возможность принятия резолюции по ситуации вокруг Украины

Сенаторы США рассматривают возможность принятия резолюции по ситуации вокруг Украины

Трюдо заявил, что Канада поставит на Украину оружие

Трюдо заявил, что Канада поставит на Украину оружие

Песков сообщил, что Путин готов к переговорам по ситуации вокруг Украины

Песков сообщил, что Путин готов к переговорам по ситуации вокруг Украины

Пентагон приветствовал заявление Лаврова о возможности урегулирования ситуации на Украине

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });