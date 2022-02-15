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Канцлер ФРГ счел, что безопасность в Европе невозможна без участия России

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Устойчивая безопасность в Европе не может быть построена без России, и нынешняя ситуация при всей ее сложности не является безвыходной, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Для немцев и для всех европейцев совершенно ясно, что устойчивая безопасность не может быть построена против России, а только с Россией", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Поэтому должна быть возможность найти решение, какой бы сложной ситуация сейчас ни была, я не готов ее описывать как безвыходную", - продолжил Шольц.

"Для моего поколения война в Европе стала невообразимой. Нам нужно сделать так, чтобы это так и осталось. Наша обязанность как глав государств и правительств воспрепятствовать тому, чтобы в Европе возникла военная эскалация", - добавил он.

Олаф Шольц Германия Владимир Путин Европа

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