Поиск
Фигурное катание13:00Женщины. Короткая программа 1-е место: Камила ВалиеваПодробнееКонькобежный спорт09:30Мужчины. Финал  Норвегия Россия СШАПодробнееБиатлон12:00Мужчины. Финал  Норвегия Франция РоссияПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:34Заразились
на 15.02В России 14 480 596+166 631В мире 413 484 834+1 762 101

У берегов Канады во время шторма затонуло испанское рыболовецкое судно

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Не менее четырех рыбаков погибли после того, как во время шторма у берегов Канады затонуло испанское рыболовецкое судно, еще 17 членов экипажа считаются пропавшими без вести, трое спасены. Об этом сообщает во вторник испанская телерадиокомпания RTVE со ссылкой на представителя испанского правительства Испании Исабель Родригес.

Она уточнила, что испанские власти поддерживают постоянный контакт с канадскими спасательными службами, отмечает RTVE.

По словам Родригес, у трех спасенных человек "гипотермический шок" из-за низкой температуры воды в районе крушения.

Всего на судне находилось 24 человека: у двенадцати из них – испанские паспорта, у восьми – перуанские, еще двое – уроженцы Ганы, о гражданской принадлежности еще двоих, не сообщается, информирует RTVE.

Канада

Новости

Столтенберг предупредил о последствиях признания Россией ДНР и ЛНР

Лавров надеется, что на Украине не будет повторения опыта ОБСЕ в Косово

Пандемия коронавируса

Джокович объяснил, что он не против вакцинации, а против принуждения

Джокович объяснил, что он не против вакцинации, а против принуждения

В Минске совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании S7

Аккредитованные в Минске военные атташе приглашены на учения наблюдателями

Аккредитованные в Минске военные атташе приглашены на учения наблюдателями
Пандемия коронавируса

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 413,4 млн

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });