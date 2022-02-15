У берегов Канады во время шторма затонуло испанское рыболовецкое судно

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Не менее четырех рыбаков погибли после того, как во время шторма у берегов Канады затонуло испанское рыболовецкое судно, еще 17 членов экипажа считаются пропавшими без вести, трое спасены. Об этом сообщает во вторник испанская телерадиокомпания RTVE со ссылкой на представителя испанского правительства Испании Исабель Родригес.

Она уточнила, что испанские власти поддерживают постоянный контакт с канадскими спасательными службами, отмечает RTVE.

По словам Родригес, у трех спасенных человек "гипотермический шок" из-за низкой температуры воды в районе крушения.

Всего на судне находилось 24 человека: у двенадцати из них – испанские паспорта, у восьми – перуанские, еще двое – уроженцы Ганы, о гражданской принадлежности еще двоих, не сообщается, информирует RTVE.