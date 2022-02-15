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В ЕС представили инициативы по европейской автономии в области обороны и безопасности

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) представила во вторник пакет инициатив, направленных на объединение и укрепление общего оборонного потенциала ЕС, достижение им автономии в области обороны и безопасности.

"На фоне углубляющегося геополитического соперничества Европейский союз должен сохранять свое технологическое превосходство. Он может сделать это, отражая широкий спектр угроз - от обычных до гибридных, кибернетических и космических - и может наращивать необходимый масштаб (оборонного потенциала) за счет совместной разработки, совместных закупок и конвергентного подхода к экспорту", - заявила в связи в этим председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Этот новый пакет инициатив предполагает шаги на пути к более интегрированному и конкурентоспособному европейскому оборонному рынку за счет расширения кооперации в рамках ЕС. Кооперация призвана увеличить масштабы производства оборонных средств, снизить затраты и повысить оперативную эффективность.

Среди средств достижения этих целей - дополнительное стимулирование инвестиций государств-членов ЕС в совместные проекты в сфере обороны, стимулирование совместных оборонных закупок, совместные исследования и контроль над экспортом оборонных средств. К концу 2022 года Европейский оборонный фонд (EDF) инвестирует 1,9 млрд евро в оборонные исследования и проекты развития оборонного потенциала.

"Мы полагаемся на оборонно-промышленный и аэрокосмический секторы, высокотехнологичную экосистему, которая является важной движущей силой стратегической автономии и технологического суверенитета Европы", - заявил комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

Сегодняшние инициативы - это вклад исполнительной коллегии ЕС в подготовку "Стратегического компаса ЕС по безопасности и обороне". Так называется документ Совета ЕС, подготовленный под руководством Высокого представителя по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Документ, который Совет ЕС должен принять в марте 2022 года, нацелен на то, чтобы выполнением конкретных задач в следующие 5-10 лет обеспечить ответ государств ЕС на угрозы и вызовы своей безопасности.

Еврокомиссия ЕС Урсула фон дер Ляйен

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