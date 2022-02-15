МЧС Украины запросило у НАТО помощь на случай нештатных ситуаций

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы во вторник получил запрос об оказании международной помощи от Украины, сообщается на сайте НАТО.

"Служба по чрезвычайным ситуациям Украины готовится к широкомасштабным нештатным событиям различного характера, которые могут затронуть гражданское население", - говорится в сообщении.

"Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы 15 февраля 2022 года получил запрос об оказании международного содействия со стороны Украины", - отмечается в документе.

Никаких деталей о характере возможных нештатных событий в сообщении не приводится.