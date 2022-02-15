NASA выведет на орбиту пять космических обсерваторий в ближайшие десять лет

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Национальное управление США по аэронавтике и изучению космического пространства (NASA) в течение следующих десяти лет планирует вывести на орбиту пять космических обсерваторий для наблюдения за процессами в атмосфере, сообщил во вторник глава управления Билл Нельсон.

"В следующие десять лет NASA собирается запустить пять прекрасных обсерваторий. Они дадут нам более точное понимание того, что происходит в атмосфере - со льдом, земными и водными массивами", - сказал Нельсон в ходе телеконференции NASA.

Он отметил, что 2022 году будет запущен спутник для изучения высоты морской поверхности SWOT.

"С помощью него мы впервые получим данные о поднятии уровня озер, рек и течений в дополнение к тому, что мы уже знаем о повышения уровня моря", - добавил глава NASA.

Среди основных задач, которые стоят перед NASA, по мнению Нельсона, - замедление процесса глобального потепления и предупреждение природных катастроф.

Управление планирует исследовать данные прогнозов, чтобы улучшить понимание того, как возникают наводнения. Кроме того, по словам Нельсона, будет разрабатываться инструментарий для прогнозирования подъёма уровня воды и расширения возможностей, чтобы проводить более качественный мониторинг климатических данных.