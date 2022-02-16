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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 07:31Заразились
на 15.02В России 14 480 596+166 631В мире 415 162 923+1 678 089

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 415,5 млн человек

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро среды достигло 415 508 498, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 837 873 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 78 038 251 инфицированный COVID-19, число летальных исходов составило 925 441.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 42 723 558, а число умерших от последствий заражения вирусом - 509 872.

На третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 27 677 468 человек, из них скончались 640 076.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 751,4. В США на 1 млн жителей скончались 2 841 человек, Индии - 364, Бразилии - 2 976.

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