Совбез РФ оценил группировку США в Европе в 60 тыс. военных и 150 самолетов

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - США для создания постоянной угрозы России сформировали в Европе группировку из 60 тысяч военнослужащих, 200 танков и 150 боевых самолетов, заявил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Михаил Попов.

"Главная их (США - ИФ) цель в Европе - создание постоянной угрозы нашей стране. Для этого в регионе сформирована значительная группировка вооруженных сил США, насчитывающая более 60 тыс. военнослужащих, 200 танков, а также около 150 боевых самолетов", - сказал Попов в интервью "Российской газете".

"С 2014 года Пентагон реализует антироссийскую программу "Сдерживание агрессии в Европе", на которую ежегодно из военного бюджета США расходуется 4-5 млрд долларов", - сказал замсекретаря Совбеза РФ.