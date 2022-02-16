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Столица Таиланда сменит название

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Офис Королевского общества Таиланда (ORST) объявил, что город Бангкок будет переименован в Крунг Тхеп Маха Накхон, на тайском языке это означает "Город Ангелов Великая Столица", пишет Bangkok Post.

После критики нового решения в соцсетях ORST сообщила, что прежнее название города запрещено не будет, а в официальных документах оно будет указываться в скобках после нового названия.

Правительство 15 февраля одобрило соответствующий законопроект офиса премьер-министра. Отмечается, что новое именование столицы вступит в силу только после того, как законопроект одобрит специальная комиссия, которая занимается проверкой всех законопроектов. Ее попросили учесть замечания Министерства иностранных дел Таиланда.

Законопроект предложил комитет ORST, который занимается пересмотром и актуализацией написания и названия стран, территорий, административных единиц и городов.

В этом же проекте чиновники прописали два допустимых написания столицы Италии Рим, переименование королевства Непал в Федеральную демократическую республику Непал и закрепили, что столица Мьянмы теперь не Янгон, а Нейпьидо.

Таиланд Бангкок МИД

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