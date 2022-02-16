В Совбезе РФ сообщили о вероятности провокаций со стороны Киева против ЛНР и ДНР

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Михаил Попов заявил о высокой вероятности провокаций со стороны украинских военных против самопровозглашенных республик Донбасса.

"Европейские страны будут повязаны ответственностью за весьма вероятные провокации против ДНР и ЛНР со стороны Киева, в том числе с использованием всякого рода националистических формирований и наемников", - заявил Попов в интервью "Российской газете".

"Под предлогом мнимой российской угрозы американцы вынудили своих союзников по НАТО сплотить ряды и потребовали от них в разы увеличить переброски оружия и боеприпасов на Украину", - сказал замсекретаря СБ РФ.

Он заявил, что Вашингтон ранее потребовал от своих союзников также срочно разместить на своих территориях перебрасываемые из США войска и дать согласие на дополнительное развертывание контингентов американских вооруженных сил в перспективе.

"То есть, робким попыткам проявления самостоятельности ряда западноевропейских стран противопоставляется готовность США ужесточить контроль на европейском континенте за счет своего расширенного военного присутствия", - сказал Попов.