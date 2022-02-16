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Главу британского МИД призвали извиниться за слова о готовящемся вторжении РФ на Украину

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала главу МИД Великобритании Лиз Трасс извиниться.

"Глава британского МИДа обязана извиниться за распространение лжи, и обязана извиниться она перед народом России, перед народом Украины и народом Британии", - сказала Захарова в среду на брифинге в Москве.

По мнению Захаровой, британский министр должна также извиниться "перед теми средствами массовой информации, которые посчитали, что ее заявления правда". "Конечно, предметно обсуждать высказывания Элизабет Трасс не имеет смысла просто потому, что они абсурдны", - отметила дипломат. "Там даже логикой не пахнет", - добавила она.

Как подчеркнула Захарова, глава британского внешнеполитического ведомства "остается верна себе, она использует излюбленную англичанами тактику "вброса" в информационное пространство антироссийских фейков, которые выдержаны в стиле "хайли лайкли".

МИД РФ Мария Захаров Лиз Трасс

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