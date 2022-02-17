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В Великобритании запланировали отказаться от "золотых виз"

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Великобритания готовится в течение нескольких недель отменить свою программу так называемых "золотых виз", сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Cоюзники министра внутренних дел Великобритании Прити Патель заявили изданию, что она стремится "отказаться от всего режима ("золотых виз" - ИФ) из-за опасений, что система может быть использована теми, кто отмывает незаконные средства".

Правительственные чиновники подтвердили, что разрабатываются планы по отмене виз в течение нескольких недель.

Как отмечает издание, "инвесторская виза" 1-го уровня в прошлом привлекала богатых российских и других международных инвесторов, которые переселились в Великобританию по этой схеме.

Визы пересматриваются с тех пор, как отношения Великобритании с Россией ухудшились после инцидента в Солсбери в 2018 году.

В 2018 году бывший министр внутренних дел Эмбер Радд попросила чиновников пересмотреть основания, на которых более 700 богатым россиянам было разрешено поселиться в Великобритании в рамках этой схемы. После многих лет задержек правительство обязалось опубликовать свои выводы до апреля.

В свою очередь британское министерство внутренних дел заявило: "Мы реформировали визовый маршрут уровня 1 в 2015 и в 2019 годах, чтобы бороться с грязными деньгами, и мы не исключили внесения дальнейших изменений".

"В рамках нашей работы по предотвращению коррупции мы пересматриваем все визы инвесторов 1-го уровня, выданные до проведения этих реформ, и сообщим о наших выводах в надлежащее время", - добавили в ведомстве.

Великобритания

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