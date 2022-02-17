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Опрос показал небольшое снижение шансов Макрона на будущих выборах

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Очередной опрос общественного мнения о перспективах претендентов на предстоящих во Франции президентских выборах показал, что остающееся в предвыборной гонке лидерство Эммануэля Макрона, еще не объявившего себя официальным кандидатом, слегка сократилось.

Опрос, проведенный по заказу телеканала BFMTV и журнала L'Express исследовательским и консалтинговым центром Elabe, показывает, что Макрон все еще идет впереди потенциальных конкурентов за менее чем два месяца до первого тура голосования.

Макрон, получивший 24% голосов в прогнозе, потерял за неделю два пункта. Тем не менее, его отрыв от остальных претендентов остается убедительным.

Следующая за ним лидер правого "Национального объединения" Марин Ле Пен набирает 15%, потеряв полпроцента.

Кандидат от правоцентристских "Республиканцев" Валери Пекресс утратила один пункт и набрала 14% желающих голосовать за нее.

Возглавляющий крайне правую партию "Отвоевание" Эрик Земмур набрал за неделю дополнительные полпроцента и, согласно прогнозу Elabe, получает 13,5% гипотетических голосов избирателей.

Опережающий других аутсайдеров лидер левой "Непокорённой Франции" Жан-Люк Меланшон набирает дополнительные полпроцента и получает, по данным последнего опроса, 10,5%. Комментируя этот результат, телеканал BFMTV отмечает, что, хотя речь идет об очень скромном недельном прогрессе в 0,5 пункта, за три недели "знаменосец непокорённых" поднялся в рейтинге на 1,5 процента.

Франция Эммануэль Макрон

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