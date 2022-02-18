Миграционная служба Украины опровергла информацию об ажиотаже на паспорта для выезда

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Государственная миграционная служба Украины (ГМС) не наблюдает ажиотажа по оформлению паспортов гражданина Украины для выезда за границу.

Как отметили в пресс-службе ведомства на странице в Фейсбук, в последнее время в средствах массовой информации Украины распространяется информация о том, что граждане Украины массово оформляют паспорта для выезда за границу - якобы ажиотаж начался после начала эвакуации граждан других стран с Украины.

В ГМС акцентировали, что проанализирована ситуация относительно количества оформленных загранпаспортов в период с 1 января по 15 февраля 2022 года, а также аналогичные периоды 2019, 2020 и 2021 годов.

"Как следует из графика, ажиотажа на получение паспортов граждан Украины для выезда за границу не наблюдается. Количество оформленных с начала 2022 года документов даже меньше, чем в период до пандемии коронавируса COVID-19 в Украине", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что за период с 1 января по 15 февраля 2022 принято почти 325 тыс. заявлений, что на 98,8% больше, чем в аналогичный период 2021 года. В то же время это количество на 15,5% меньше, чем в 2020 году и на 38% меньше, чем в 2019 году.