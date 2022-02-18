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Великобритания готовится к шторму "Юнис"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Британская метеорологическая служба выпустила красное предупреждение к пятнице в связи с самым сильным штормом за последние 30 лет, который надвигается на Великобританию. Об этом сообщает BBC News.

Предупреждение будет действовать с 07:00 до 12:00 (с 11:00 до 15:00 по Москве).

Шторм "Юнис" может принести порывы ветра до 140 км/час на юго-западе Англии и в Южном Уэльсе. Вероятны повреждения домов, перебои в работе общественного транспорта и отключения электроэнергии. Школы Уэльса и графства Сомерсет будут закрыты для посещения. Миллионы людей, живущих вблизи береговой линии Девона, Корнуолла и Сомерсета, а также южного побережья Уэльса, должны оставаться дома.

На всей остальной территории Англии объявлен оранжевый уровень опасности с 05:00 до 21:00 (с 08:00 до 00:00 по Москве).

Ведущий прогноза погоды канала BBC Саймон Кинг сообщил, что прогноз силы ветра для южных частей Великобритании сопоставим с циклоном под названием "Шторм в День Бернса" в январе 1990 года, из-за которого погибло около 50 человек.

Великобритания

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