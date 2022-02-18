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МИД РФ получил информацию о вербовке наемников на Балканах для отправки в Донбасс

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Москве располагают информацией о вербовке наемников на Балканах для их дальнейшей переброски в Донбасс, эти данные перепроверяются, сообщил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Косово и некоторые другие части Западных Балкан становятся рассадником преступности. Там есть террористы, наркоторговцы. Там вербуют наемников для участия в боевых действиях в конфликтах, которые исподволь разжигают в том числе США", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT.

"Есть информация о том, что наемников в Косово, Албании, Боснии и Герцеговине набирают и для того, чтобы выбивать Россию из равновесия и направлять их в том числе в Донбасс. Перепроверяем это сейчас", - отметил министр.

Сергей Лавров Донбасс Балканы

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