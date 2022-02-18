В США отзовут молочные смеси Abbott из-за бактерий на заводе

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Американская Abbott Laboratories, производящая фармацевтическую продукцию и продукты питания, отзывает молочные смеси, выпущенные на заводе в городе Стерджис, штат Мичиган, из-за жалоб на заболевание четырех младенцев, сообщает компания.

У детей в штатах Миннесота, Огайо и Техас были диагностированы бактериальные инфекции, вызванные сальмонеллой и Cronobacter sakazakii, их госпитализировали, сообщает CBS. Один ребенок мог умереть именно в результате заражения, уточняет Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

FDA начало расследование и уже сообщило, что выявило признаки бактерий на предприятии. Компания утверждает, что они были обнаружены в помещениях, где нет контакта с продукцией. "Важно отметить, что ни один продукт не дал положительного результата на присутствие какой-либо из этих бактерий, и мы продолжаем тестирование", - подчеркивает Abbott.

FDA при этом в своем сообщении указывает на то, что внутренние документы Abbott говорят об уничтожении продукции из-за присутствия Cronobacter sakazakii.

Отзыву подлежат смеси, срок годности которых истекает 1 апреля 2022 года и позднее, в их число входят Alimentum, EleCare и Similac. Под него не подпадают жидкие смеси и продукты, изготовленные на других заводах компании.

Акции Abbott дешевеют на 2,51% в ходе предварительных торгов в пятницу. За последний год капитализация компании выросла на 7,4% до $219 млрд.