Газопровод загорелся в Луганске после взрыва

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Газопровод в районе поселка Малая Вергунка в черте Луганска загорелся в результате мощного взрыва, ремонтные бригады уже выехали на место инцидента, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе государственного унитарного предприятия самопровозглашенной Луганской народной республики (ГУП ЛНР) "Луганскгаз".

"19 февраля начали поступать звонки о крупном возгорании на газопроводе в районе Малой Вергунки, аварийные бригады ГУП "Луганскгаз" выехали на место инцидента", - говорится в сообщении.

Ранее корреспондент "Интерфакса" сообщил, что около 00:05 по московскому времени в городе прогремел сильный взрыв.