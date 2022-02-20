Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 423 млн

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 423 млн 62 тыс. 224, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 881 тыс. 378 человек.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 78 млн 457 тыс. 222 инфицированных COVID-19, умер 934 951 пациент.

В Индии подтверждено 42 млн 822 тыс. 473 случая заражения, а число умерших от последствий заражения вирусом составило 511 903.

В Бразилии зарегистрированы 28 млн 177 тыс. 367 случаев заражения, скончались 644 195 пациентов.

По данным по данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 757,1. В США на 1 млн жителей скончались 2 870 человек, Индии - 365, Бразилии - 2 995.