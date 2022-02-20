Поиск
Хоккей с шайбой07:10Мужчины. Финляндия - Россия 2:1  Финляндия РоссияПодробнееЛыжные гонки06:00Женщины. Финал  Норвегия США ФинляндияПодробнееБобслей04:30Мужчины. Финал  Германия Германия КанадаПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:54Заразились
на 19.02В России 15 199 720+179 147В мире 423 032 160+1 314 138

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 423 млн

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 423 млн 62 тыс. 224, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 881 тыс. 378 человек.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 78 млн 457 тыс. 222 инфицированных COVID-19, умер 934 951 пациент.

В Индии подтверждено 42 млн 822 тыс. 473 случая заражения, а число умерших от последствий заражения вирусом составило 511 903.

В Бразилии зарегистрированы 28 млн 177 тыс. 367 случаев заражения, скончались 644 195 пациентов.

По данным по данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 757,1. В США на 1 млн жителей скончались 2 870 человек, Индии - 365, Бразилии - 2 995.

Хроника коронавируса. Февраль.

13
Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 78 172 926 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 928 519. На фото: ученики школы калифорнийского города Мейвуд.16 февраля. В Гонконге из-за резкого роста случаев заражения COVID-19 пациентов стали размещать на улице за пределами больницы.14 февраля. На Олимпиаде в Пекине выявили три новых случая заражения коронавирусом.11 февраля. Число выявленных случаев COVID-19 в мире приблизилось к 406 млн. На фото: участник церемонии совершеннолетия Братабандха в Непале.8 февраля. В столице Уганды Кампале проходит вакцинация от COVID-19 препаратом Pfizer.7 февраля. Тысячи людей вышли на демонстрацию в Роттердаме против мер по борьбе с пандемией коронавируса.5 февраля. Правительство индийского штата Тамилнад отменило запрет на ночной комендантский час и вновь открыло пляжи в рамках ослабления карантинного режима. На фото: продавец готовит кукурузу на углях на пляже Марина-Бич после открытия пляжей в Ченнаи.4 февраля. В Индонезии продолжается вакцинация детей с 6 до 11 лет от COVID-19.3 февраля. Медработники во время тренировки спортсменов по конькобежному спорту в Пекине.3 февраля. В африканских странах доступ к тестам на COVID-19 есть не у всех, что лишает миллионы бедных простого способа выявления вируса. На фото: экспресс-тестирование в частной клинике в столице Зимбабве Хараре.2 февраля. Учителя частной школы в индийском Ченнаи провели молитву о благополучии учеников перед открытием учебных заведений после ослабления ковидных ограничений.2 февраля. Пакистан запускает поквартирную кампанию вакцинации против коронавируса.1 февраля. В Таиланде возобновилась туристическая программа, позволяющая полностью привитым от COVID-19 путешественникам не проходить карантин.
Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 78 172 926 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 928 519. На фото: ученики школы калифорнийского города Мейвуд.
коронавирус

Новости

Народная милиция ЛНР заявила об атаке украинских военных в районе Пионерского

В ДНР сообщили о гибели двух бойцов спецназа при задержании диверсантов

Что случилось этой ночью: воскресенье, 20 февраля

Пригороды Донецка дважды утром подверглись обстрелу

Пригороды Донецка дважды утром подверглись обстрелу

ЛНР сообщила, что украинские военные 49 раз за сутки обстреляли ее территорию

Более 150 мин и снарядов были выпущены по ДНР с начала суток

Более 30 гранат и мин были выпущены по окраинам Донецка за последние два часа

Более 20 мин были выпущены по окраине Донецка за 10 минут

В Донецке сообщили о десятках разрывов артиллерийских снарядов на окраинах города

Зеленский и Макрон обсудили ситуацию на Украине и пути для ее немедленной деэскалации

Зеленский и Макрон обсудили ситуацию на Украине и пути для ее немедленной деэскалации
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });