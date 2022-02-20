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Памятник Сталину облили краской в грузинском селе близ Гори

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Горийском районе Грузии неизвестные облили красной краской памятник Иосифу Сталину, который несколько дней назад был установлен в одном из скверов в селе Вариани, сообщают грузинские СМИ.

Автор идеи установки почти двухметрового памятника Сталину остается неизвестным. Местные жители заявили журналистам, что памятник Сталину им никак не мешал.

В местной администрации журналистам пока не прокомментировали инцидент.

Между тем в социальных сетях распространилась информация, что памятник облили краской гражданские активисты, которые не согласны с его установкой в селе. В Грузии это не первый подобный случай.

Горийский район является родиной Сталина. В Гори расположен его дом-музей, который, как сообщала в декабре администрация государственного музея Сталина, в 2021 году посетило свыше 42 тысяч человек, в большинстве своем - иностранные туристы.

Согласно данным администрации, рекордное количество посетителей музея было зафиксировано в 2019 году - 175 962 человека за 12 месяцев. В 2020 году из-за пандемии был зафиксировано минимальное число посетителей - 10 916.

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