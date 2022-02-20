В ЛНР заявили, что украинские военные используют "Байрактары" у линии разграничения

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики фиксирует применение Вооруженными силами Украины турецких беспилотников "Байрактар" для ведения разведки в Донбассе, сообщил представитель военного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

"Нами отмечается активное применение ВСУ беспилотников "Bayraktar TB2" в разведывательных целях. При этом с каждым днем их маршруты полета фиксируются все ближе к линии боевого соприкосновения", - сообщил Филипоненко журналистам.

Кроме того, Филипоненко сообщил об активизации всех видов разведки ВСУ в Донбассе.

В частности, по его словам, с начала текущих суток народная милиция ЛНР зафиксировала 42 попытки Вооруженных сил Украины вести воздушную разведку вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе.

По последним данным ЛНР, украинские военные 41 раз с начала суток обстреляли территорию самопровозглашенной республики.