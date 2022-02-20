МИД Белоруссии пригласил на референдум около 30 наблюдателей из стран ЕС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Белоруссии пригласило на референдум по изменениям Конституции страны около 30 международных наблюдателей, представляющих страны Евросоюза.

"По линии МИД мы пригласили порядка 30 физических лиц, представляющих страны Европейского союза. Тех лиц, которые изъявили желание поучаствовать в наблюдении за референдумом", - заявил в воскресенье в эфире телеканала "Беларусь-1" министр иностранных дел Владимир Макей.

Глава МИД отметил, что Белоруссия совершенно открыта для наблюдателей, и выразил надежду на объективность оценок тех из них, кто приедет на предстоящий референдум.

"Чего нельзя сказать о некоторых других структурах, функционирующих, например, под эгидой ОБСЕ", - добавил Макей.

Министр также посоветовал не обращать внимания на выпады европейских стран и их нежелание признать итоги еще несостоявшегося референдума.

"Оценки, которые даются нашими западными партнерами, абсолютно высосаны из пальца, политизированы. Поэтому на них не стоит обращать внимания. Мы так и делаем", - пояснил Макей.

Глава МИД также объяснил причины, по которым Белоруссия решила не приглашать на референдум наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ.

"Эта структура не высказала особой заинтересованности в наблюдении за референдумом в Беларуси. Ради бога. Мы будем работать с теми, кто готов работать с нами", - заявил он.

Референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии назначен на 27 февраля. Досрочное голосование на референдуме по внесению правок в конституцию Белоруссии пройдет 22-26 февраля.