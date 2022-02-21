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Военные РФ сообщили об антитеррористической тренировке в Приднестровье

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В Оперативной группе российских войск (ОГРВ) в Приднестровье прошла тренировка по противодействию условным террористам, сообщил в понедельник Западный военный округ (ЗВО).

Учение носило плановый характер, заявили в ЗВО.

"По замыслу тренировки террористы совершили нападение на гарнизонный офицерский клуб с целью захвата заложников и минирования концертного зала. При получении сигнала, который успели подать военнослужащие суточного наряда, нажав тревожную кнопку, подразделение противодействия терроризму выдвинулось к месту происшествия, где заняли позиции и блокировали пути возможного отхода условного противника", - говорится в сообщении.

"Особое внимание в ходе тренировки уделили действиям военнослужащих группы захвата, которая проникла в здание через второй этаж, после чего обезвредила условных террористов и освободила заложников. По завершении тренировки саперы ОГРВ ПРРМ произвели поиск взрывоопасных предметов и обезвредили их", - сообщил ЗВО.

Западный военный округ Приднестровье

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