Глава Луганской области сообщил о приостановке работы Луганской ТЭС

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай сообщил о приостановке работы Луганской теплоэлектростанции в городе Счастье Луганской области вследствие повреждения всех отходящих от нее линий электропередач.

"Повреждения на всех линиях отходящих электропередач, подходящих к Луганской ТЭС в Счастье. Станция остановлена!", - написал Гайдай в Facebook в понедельник.

Ранее он сообщил, что поселок Врубовка и город Счастье находятся под обстрелом, повреждена инфраструктура, доступа ремонтных бригад для ее восстановления пока что нет.