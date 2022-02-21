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Шойгу сообщил о почти 60 тыс. украинских военных у границ ДНР и ЛНР

Он полагает, что Украина готовит провокацию или силовое решение проблемы Донбасса

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Почти 60 тысяч украинских военных находятся у границ Донецкой и Луганской областей, доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу президенту России Владимиру Путину.

По мнению главы Минобороны, Украина готовит серьезную провокацию или военную операцию в Донбассе. Он отметил, что Украина привела свои силы в районе Донбасса "фактически в самую верхнюю часть из всей ступени боевой готовности". "Это говорит о том, что готовятся либо большие серьезные провокации, либо готовится силовой вариант решения вопроса по Донбассу", - сделал вывод Шойгу.

"В целом ситуация крайне напряженная", - отметил он, добавив, что российские военные фиксируют повышение боеготовности украинской армии в районе Донбасса с 14 февраля.

"Со стороны Украины в общей сложности 59,3 тыс. военнослужащих сосредоточены у границ Луганской и Донецкой области", - сказал Шойгу в ходе внеочередного заседания Совбеза РФ в понедельник. По его словам, "при этом сюда не входят националистические батальоны, о которых много говорят и много пишут".

"Сегодня мы наблюдаем концентрацию, возвращение техники на прежние позиции. Что там на сегодняшний день есть: пусковые установки "Точка-У", 345 танков, 2 160 боевых бронированных машин, 820 орудий артиллерии и минометов, 160 реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе установки "Смерч", - перечислил Шойгу.

Министр сообщил, что за прошедшую ночь на Донбассе в общей сложности зафиксировано более 40 обстрелов. "Все это, в основном, по нашему взгляду, по заранее намеченным целям. То есть это не стихийный огонь, а огонь прицельный - то есть они понимают, куда они бьют", - сказал министр обороны РФ.

Обострение ситуации в Донбассе

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